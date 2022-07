Demi Moore lancia la sua linea di bikini. La modella? È lei (Di giovedì 7 luglio 2022) Impossibile dimenticare la scena di Charlie’s Angels 2 in cui Demi Moore, quarantunenne, usciva dall’acqua con il surf sottobraccio e un fisico scolpitissimo. Ora, alla soglia dei 60 anni (che compie il prossimo 11 novembre), l’attrice sex symbol si rimette in bikini (ma anche in costume intero) per lanciare la sua linea swimwear. Demi Moore con un costume della sua nuova linea swimwear in collaborazone con il brand Andie. 10 modelli realizzati in collaborazione con il marchio americano Andie, già in vendita online, con prezzi che vanno dai 75 ai 155 dollari: “pensati e realizzati dalle donne per le donne”, recita la pubblicità di Andie Swim. Sulla stessa linea viaggia la nuova collezione firmata dall’attrice, ispirata ad uno stile ... Leggi su amica (Di giovedì 7 luglio 2022) Impossibile dimenticare la scena di Charlie’s Angels 2 in cui, quarantunenne, usciva dall’acqua con il surf sottobraccio e un fisico scolpitissimo. Ora, alla soglia dei 60 anni (che compie il prossimo 11 novembre), l’attrice sex symbol si rimette in(ma anche in costume intero) perre la suaswimwear.con un costume della sua nuovaswimwear in collaborazone con il brand Andie. 10 modelli realizzati in collaborazione con il marchio americano Andie, già in vendita online, con prezzi che vanno dai 75 ai 155 dollari: “pensati e realizzati dalle donne per le donne”, recita la pubblicità di Andie Swim. Sulla stessaviaggia la nuova collezione firmata dall’attrice, ispirata ad uno stile ...

