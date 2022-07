Camerota, tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCamerota (Sa) – Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha dato mandato all’ufficio della polizia municipale, di alzare l’asticella dei controlli che riguardano la detenzione degli animali d’affezione. Il primo cittadino, infatti, ha annunciato provvedimenti duri nei confronti di chi non raccoglie le deiezioni dei cani da strade, marciapiedi e aree verdi. Ma non solo: particolare attenzione sarà rivolta anche alle spiagge, dove, d’estate, l’ingresso degli animali è consentito dall’alba fino alle 9.30 e dalle ore 18.30 al tramonto. La task force, promossa dall’amministrazione comunale e coordinata dall’assessore all’Ambiente Mariateresa Reda e dal consigliere alla polizia municipale Gerardo D’Onofrio, richiama a un maggiore senso civico da parte dei proprietari dei cani, che vanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Il sindaco di, Mario Salvatore Scarpitta, ha dato mandato all’ufficio della polizia municipale, di alzare l’asticella dei controlli che riguardano la detenzione degli animali d’affezione. Il primo cittadino, infatti, ha annunciato provvedimenti duri nei confronti di chi nonledei cani da strade, marciapiedi e aree verdi. Ma non solo: particolare attenzione sarà rivolta anche alle spiagge, dove, d’estate, l’ingresso degli animali è consentito dall’alba fino alle 9.30 e dalle ore 18.30 al tramonto. La task force, promossa dall’amministrazione comunale e coordinata dall’assessore all’Ambiente Mariateresa Reda e dal consigliere alla polizia municipale Gerardo D’Onofrio, richiama a un maggiore senso civico da parte dei proprietari dei cani, che vanno ...

salernotoday : Camerota, tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine -

Camerota, tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine SalernoToday Camerota, tolleranza zero per chi non raccoglie le deiezioni canine Raccolta deiezioni canine e rispetto delle regole per animali d'affezione: a Camerota disposto incremento dei controlli ... Raccolta deiezioni canine e rispetto delle regole per animali d'affezione: a Camerota disposto incremento dei controlli ...