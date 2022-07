Ascolti tv 6 luglio 2022: SuperQuark è ancora una garanzia (Di giovedì 7 luglio 2022) Ascolti tv: il programma di Rai 1 con il 14,1% e 1,970 milioni, la mini serie di Canale 5 al 7,1% e 978 mila spettatori Il ritorno di SuperQuark, su Rai 1, ha fatto registrare il 14,1% di share media con 1,970 milioni di spettatori, Chi l’ha visto? su Rai 3 il 13,5% e 1,791 milioni di contatti. Delude ancora L’ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 al 7,1 % e 978 mila spettatori La settimana scorsa Rai1, con Modalità aereo, aveva raggiunto il 15,8% e 2,311 milioni di spettatori, la miniserie L’ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 è stata vista da 989 mila spettatori con il 7,2%, mentre il programma di Federica Sciarelli era stato visto da 1,862 milioni di spettatori, pari al 13,6% di share Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Chicago Fire ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 7 luglio 2022)tv: il programma di Rai 1 con il 14,1% e 1,970 milioni, la mini serie di Canale 5 al 7,1% e 978 mila spettatori Il ritorno di, su Rai 1, ha fatto registrare il 14,1% di share media con 1,970 milioni di spettatori, Chi l’ha visto? su Rai 3 il 13,5% e 1,791 milioni di contatti. DeludeL’ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 al 7,1 % e 978 mila spettatori La settimana scorsa Rai1, con Modalità aereo, aveva raggiunto il 15,8% e 2,311 milioni di spettatori, la miniserie L’ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 è stata vista da 989 mila spettatori con il 7,2%, mentre il programma di Federica Sciarelli era stato visto da 1,862 milioni di spettatori, pari al 13,6% di sharetv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Chicago Fire ...

