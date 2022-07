Alessandra Amoroso, diritti e girl power aspettando il live “Tutto accade a San Siro” (Di giovedì 7 luglio 2022) Alessandra Amoroso è pronta per “Tutto accade a San Siro“, il concerto in programma il 13 luglio allo stadio di Milano. Il live si preannuncia imperdibile: è il 200esimo concerto della vincitrice dell’ottava edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Nel corso degli anni la Amoroso ha sempre sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e ora è la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San Siro. La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso della cantante che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. La cantante Alessandra ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022)è pronta per “a San“, il concerto in programma il 13 luglio allo stadio di Milano. Ilsi preannuncia imperdibile: è il 200esimo concerto della vincitrice dell’ottava edizione di “Amici” di Maria De Filippi. Nel corso degli anni laha sempre sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e ora è la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock allo internazionale, quello di San. La dimensione delha avuto un ruolo fondamentale nel percorso della cantante che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. La cantante...

