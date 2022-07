WWE: Money in the Bank è un successo da record, sorpresa persino la dirigenza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il PPV WWE Money in The Bank ha subito un cambiamento di sede dall’Allegiant alla MGM Grand Garden Arena. Un cambiamento che è stato ovviamente un ridimensionamento, almeno in termini numerici, ma l’evento è stato tutt’altro che un flop alla fine dei conti. Come sottolineato da Fightful, l’evento è stato comunque considerato un grande successo dalla dirigenza. Fightful ha appreso che i dirigenti della WWE hanno ricevuto un aggiornamento in cui si sottolineano i seguenti parametri di riferimento per l’evento: L’evento WWE Money in the Bank più visto della storia. Il secondo incasso più alto nella storia del MITB. Le vendite di merchandising sono aumentate del 95% rispetto all’evento del 2021, il dato più alto nella storia dell’evento. Proprio di quest’ultimo punto aveva ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il PPV WWEin Theha subito un cambiamento di sede dall’Allegiant alla MGM Grand Garden Arena. Un cambiamento che è stato ovviamente un ridimensionamento, almeno in termini numerici, ma l’evento è stato tutt’altro che un flop alla fine dei conti. Come sottolineato da Fightful, l’evento è stato comunque considerato un grandedalla. Fightful ha appreso che i dirigenti della WWE hanno ricevuto un aggiornamento in cui si sottolineano i seguenti parametri di riferimento per l’evento: L’evento WWEin thepiù visto della storia. Il secondo incasso più alto nella storia del MITB. Le vendite di merchandising sono aumentate del 95% rispetto all’evento del 2021, il dato più alto nella storia dell’evento. Proprio di quest’ultimo punto aveva ...

