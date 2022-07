Wout Weghorst lascia Burnley in prestito ai giganti turchi Besiktas (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 21:08:51 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Burnley continua a risentire delle conseguenze della retrocessione quest’estate quando i Clarets di Vincent Kompany hanno perso un’altra preziosa risorsa in prima squadra quando l’attaccante della nazionale olandese Wout Weghorst ha lasciato Turf Moor. L’account Twitter ufficiale del club ha annunciato all’inizio di questa sera che il 29enne attaccante si è ufficialmente unito ai giganti turchi del Besiktas JK in prestito per la durata della stagione 2022-23 della Süper Lig turca. Possiamo confermare che Wout Weghorst ha completato un prestito stagionale al Be?ikta?. Il 29enne si è unito alla squadra turca della Süper ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 21:08:51 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:continua a risentire delle conseguenze della retrocessione quest’estate quando i Clarets di Vincent Kompany hanno perso un’altra preziosa risorsa in prima squadra quando l’attaccante della nazionale olandesehato Turf Moor. L’account Twitter ufficiale del club ha annunciato all’inizio di questa sera che il 29enne attaccante si è ufficialmente unito aidelJK inper la durata della stagione 2022-23 della Süper Lig turca. Possiamo confermare cheha completato unstagionale al Be?ikta?. Il 29enne si è unito alla squadra turca della Süper ...

Pubblicità

Neriman1903BJ : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Wout #Weghorst è un nuovo giocatore del #Besiktas! ???? Il centravanti classe ‘92 arriva in prestito dal #Burnl… - Neriman1903BJ : RT @DIRETTADCM: ?? ULTIM'ORA ? Oltre a Wout Weghorst, anche #Muleka sarà un nuovo giocatore del #Besiktas. ? In attesa la chiusura definiti… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Wout #Weghorst è un nuovo giocatore del #Besiktas! ???? Il centravanti classe ‘92 arriva in prestito dal #Burnl… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ?? ULTIM'ORA ? Oltre a Wout Weghorst, anche #Muleka sarà un nuovo giocatore del #Besiktas. ? In attesa la chiusura definiti… - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ? Oltre a Wout Weghorst, anche #Muleka sarà un nuovo giocatore del #Besiktas. ? In attesa la chiusura… -