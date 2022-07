Wimbledon 2022: la semifinale Nadal-Kyrgios è realtà, ma che fatica Rafa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il match che tutti si auguravano di vedere a Wimbledon è finalmente realtà. Stiamo parlando di Kyrgios-Nadal, semifinale della parte bassa del tabellone che promette spettacolo. Sono stati proprio l’australiano ed il maiorchino i protagonisti del day-10 sui prati londinesi, dove restano ancora pochi giorni di tennis. Kyrgios ha superato in tre set Garin, rispettando il pronostico della vigilia ma faticando più del previsto. Nonostante il cileno non sia uno specialista dell’erba, resta un gran ricevitore ed è riuscito a causare più di qualche grattacapo a Kyrgios, spesso costretto a fronteggiare palle break o a ricorrere ai vantaggi. Nick però se l’è cavata praticamente sempre e, pur senza dominare, ha portato a casa tutti e tre i set. Vittoria ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il match che tutti si auguravano di vedere aè finalmente. Stiamo parlando didella parte bassa del tabellone che promette spettacolo. Sono stati proprio l’australiano ed il maiorchino i protagonisti del day-10 sui prati londinesi, dove restano ancora pochi giorni di tennis.ha superato in tre set Garin, rispettando il pronostico della vigilia mando più del previsto. Nonostante il cileno non sia uno specialista dell’erba, resta un gran ricevitore ed è riuscito a causare più di qualche grattacapo a, spesso costretto a fronteggiare palle break o a ricorrere ai vantaggi. Nick però se l’è cavata praticamente sempre e, pur senza dominare, ha portato a casa tutti e tre i set. Vittoria ...

