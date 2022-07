Wimbledon 2022, Kyrgios si sbarazza in tre set di Garin: prima semifinale in uno Slam (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nick Kyrgios supera in tre 6-4 6-3 7-6(5) set il cileno Cristian Garin nel match valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2022 e diventa il primo australiano a conquistare una semifinale Slam dagli Us Open 2005, quando Hewitt raggiunse tale traguardo. Nonostante una brutta partenza con un break subito immediatamente, il tennista di origini greche riesce a rimettere in piedi il primo set ripristinando l’equilibrio con un contro-break nel sesto gioco. Nel momento decisivo Nick strappa il servizio al rivale e porta casa il primo parziale con lo score di 6-4. Nel secondo set Kyrgios prova subito a mettere pressione al rivale ritagliandosi una palla break, che viene prontamente sventata dal cileno. Nel quarto game, però, l’australiano centra il break ed ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nicksupera in tre 6-4 6-3 7-6(5) set il cileno Cristiannel match valevole per i quarti di finale del torneo die diventa il primo australiano a conquistare unadagli Us Open 2005, quando Hewitt raggiunse tale traguardo. Nonostante una brutta partenza con un break subito immediatamente, il tennista di origini greche riesce a rimettere in piedi il primo set ripristinando l’equilibrio con un contro-break nel sesto gioco. Nel momento decisivo Nick strappa il servizio al rivale e porta casa il primo parziale con lo score di 6-4. Nel secondo setprova subito a mettere pressione al rivale ritagliandosi una palla break, che viene prontamente sventata dal cileno. Nel quarto game, però, l’australiano centra il break ed ...

