Urge la transizione del dibattito

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Putin, poi Erdogan il quale, Nato o non Nato, esattamente John Stuart Mill non sembra, Trump non molla, la Cina traffica, l’Iran procede e l’antisemitismo galoppa. Questa, più o meno, una parte dello scenario grosso. Su quello piccolo, Conte al centro del, la Taverna al centro del, Gratteri al centro del, Di Maio al centro del, De Masi al centro del, Salvini al centro del, Gualtieri sindaco di Roma, due Lollobrigida al centro del, Orsini al centro del, Di Battista al centro del, Cacciari al semicentro del, la Pascale nel cuore dele Michele Santoro, in più, intenzionatissimo a intervenire per ...