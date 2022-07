Siccità, arriva la soluzione? Il Piano Invasi di cui nessuno parla (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’allarme Siccità si fa sempre più pressante. A quanto pare, però, sembra pronta una soluzione. Un Piano ideato già da qualche anno. I dettagli. Tra i tanti problemi di questo periodo, quello della mancanza d’acqua preoccupa davvero moltissimo. L’allarme Siccità è sempre più presente nelle nostre vite e, ormai, non si può più far finta di nulla. Sempre più zone del nostro Paese sono state colpite da questo enorme problema. A quanto pare, però, ci potrebbe essere un Piano che potrebbe risolvere la situazione. Un Piano ideato già da tempo. Fonte Foto Adobe StockIl discorso ambientale si è sempre fatto più frequente nel corso di questi anni. La terra, infatti, sta soffrendo innescando delle conseguenza davvero molto pericolose. L’attuale periodo estivo con temperature ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’allarmesi fa sempre più pressante. A quanto pare, però, sembra pronta una. Unideato già da qualche anno. I dettagli. Tra i tanti problemi di questo periodo, quello della mancanza d’acqua preoccupa davvero moltissimo. L’allarmeè sempre più presente nelle nostre vite e, ormai, non si può più far finta di nulla. Sempre più zone del nostro Paese sono state colpite da questo enorme problema. A quanto pare, però, ci potrebbe essere unche potrebbe risolvere la situazione. Unideato già da tempo. Fonte Foto Adobe StockIl discorso ambientale si è sempre fatto più frequente nel corso di questi anni. La terra, infatti, sta soffrendo innescando delle conseguenza davvero molto pericolose. L’attuale periodo estivo con temperature ...

Pubblicità

FasuloGianni : RT @europaverde_it: Il nostro governo sulla #siccità sapeva da mesi, grazie a un report dell'UE, che il deficit idrico sarebbe stato devas… - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Udine, allarme siccità: arriva l'ordinanza. «Divieto di innaffiare giardini, lavare auto e riempire piscine». Sanzioni fi..… - Gazzettino : Udine, allarme siccità: arriva l'ordinanza. «Divieto di innaffiare giardini, lavare auto e riempire piscine». Sanzi… - Danorun76 : @BelpietroTweet Tutti a casa.. È finita la pacchia.. Ah no dimenticavo il prox anno risaremo nuovamente in stato di… - TV7Benevento : Siccità. Confartigianato:'36,2% risorsa idrica non arriva ai rubinetti' - -