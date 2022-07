Selvaggia Lucarelli provoca Fedez e lui esplode: “Tu fai peggio! Non sei migliore di me” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scontro social degno di nota in questa estate torrida. E no, il botta e risposta questa volta non è tra due personaggi dimenticati da Dio alla ricerca di una manciata di follower. Selvaggia Lucarelli è tornata a stuzzicare Fedez (era un po’ che non lo faceva e ci stavamo preoccupando tutti), in questo caso ha pubblicato nelle sue storie un tweet che prende in giro il rapper per aver posato insieme all’addetto alla sicurezza diventato virale in questa settimana… Selvaggia Lucarelli, la replica di Fedez. Dopo aver resistito per lungo tempo, oggi Federico è sbottato ed ha risposto all’ennesima frecciatina di Selvaggia. “Cara Selvaggia Lucarelli oggi ti faccio un regalo. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che cercavi. Adesso hai almeno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) Scontro social degno di nota in questa estate torrida. E no, il botta e risposta questa volta non è tra due personaggi dimenticati da Dio alla ricerca di una manciata di follower.è tornata a stuzzicare(era un po’ che non lo faceva e ci stavamo preoccupando tutti), in questo caso ha pubblicato nelle sue storie un tweet che prende in giro il rapper per aver posato insieme all’addetto alla sicurezza diventato virale in questa settimana…, la replica di. Dopo aver resistito per lungo tempo, oggi Federico è sbottato ed ha risposto all’ennesima frecciatina di. “Caraoggi ti faccio un regalo. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che cercavi. Adesso hai almeno ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - curciofabio21 : RT @GandalfRevn: Quanto amore per Selvaggia Lucarelli ?????? Forza Tassisti. #tassisti #selvaggia #Lucarelli - Lollysma : RT @LuBennet: Non aspettavo che questo drama tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Finalmente qualcuno che le dice che il suo podcast, come i p… - BellaCiaoRos1FR : #tassisti pensate di mantenere i vs privilegi offendendo una giornalista? Fate schifo e pena! Spero in una denuncia… -