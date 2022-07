Russia | ucciso un altro manager del gas

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua a salire inil conto deidel gas morti in circostanze quanto meno sospette. E’ di oggi la notizia del ritrovamento del cadavere di Yuri Voronov, nella piscina di una proprietà vicino a San Pietroburgo, con un proiettile nella nuca. E’ il sesto morto in circostanze poco chiare dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina dello scorso 24 febbraio. A capo di Astra Shipping Voronov era a capo di Astra Shipping, società con diversi contratti col gigante Gazprom. Secondo quanto rende noto il sito di notizie Moskovsky Komsomolets, la moglie ha testimoniato che il marito, prima di partire per San Pietroburgo il primo luglio, aveva avuto uno scontro verbale con i suoi soci dovuto alle recenti pesanti perdite dell’azienda. Ennesima morte di un oligarca: la strage dall’inizio della guerra Il 29 gennaio scorso, in una dacia vicino a San ...