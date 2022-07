Pozzuoli | più ombrelloni | lettini e spazio in spiaggia senza concessione | sequestri

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 6 luglio 2022): ecco il bilancio dei controlli di Carabinieri e Guardia costiera in una struttura in località Arco Felice. Proseguonososta i controlli degli stabilimenti balneari lungo il litorale flegreo da parte dei Carabinieri e della Guardia Costiera di. Questa volta siamo in una struttura in località Arco Felice. Gli illeciti contestati al titolare