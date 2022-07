Nessuna garanzia Conte | furia dopo la fiducia | crisi di governo più vicina

(Di mercoledì 6 luglio 2022)rottura. Almeno per ora. Almeno questo è quanto è emerso dal vertice tra Giuseppee Mario Draghi. Il leader del M5s chiede "un segno di discontinuità", ma per orauscita dalla maggioranza. Pocol'incontro, però, lo stesso esecutivo ha posto lasul dl Aiuti. "La? Vedremo", ha commentato sornione. Già, quella di Draghi è sembrata quasi una provocazione. Quasi una spinta ad uscire dalla maggioranza. Vedremo, si voterà nei prossimi giorni. Per certo, subitola richiesta della, il presunto avvocato del popolo ha alzato i toni, e non poco, contro il premier. "Ho rappresentato al presidente Draghi, in modo schietto e diretto, le ragioni del disagio politico che abbiamo accumulato. ...

Pubblicità

paola_cigna : Ci hanno venduto un prodotto taroccato, diverso da come era stato propagandato e reclamizzato, peraltro senza nessu… - EagleMassimo : @augusteo60 @Gianl1974 I punti invece sono volutamente generici ma chiarissimi. Non danno alla Turchia nessuna gara… - AmoBergamo : #Bergamo Domenica 10 luglio sciopero Trenord. Essendo giornata festiva, nessuna fascia di garanzia - peterjoints : @LucioMM1 @TrueStoryX10 nessuna garanzia di stato, semmai la garanzia di qualche politico amico loro... è una cosa molto diversa. - AM_Porta : @boys_roby @equinozio23 @mgmaglie Il che evidentemente è garanzia di nulla... Wiki: contro l'attuale consenso scien… -

Lecco Notizie

e supporto del sistema creato dall'Amministrazione comunale per favorire l'accesso ai ... passeggiate, incontri e laboratori Poggio Torriana e iscrizione ai nidi, i genitori: '...Le minoranze non cambiano idea:"stampella" alla maggioranza se il presidente del Consiglio comunale non sarà un nome ... figura diche non deve essere oggetto del mercato delle ... Treni | Domenica di sciopero, nessuna fascia di garanzia Restano i ricordi nella mitica sala stampa di San Vitale, dietro Via Nazionale a Roma, chiusa alcuni anni fa, frequentata da generazioni di cronisti ...Grazie all’Autorità di garanzia, lo sciopero proclamato dal settore aereo per il 17 luglio è stato ridotto a 4 ore, garantendo comunque fasce orarie sicure.