MotoGP, Casey Stoner: “Mondiale 2022 difficile da decifrare, Bagnaia ha commesso troppi errori” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uno sguardo interessato. Casey Stoner, unico in grado di vincere un Mondiale in MotoGP con la Ducati, segue sempre con interesse le vicende della classe regina e, giudicando quanto sta accadendo in top-class, il suo parere è molto chiaro. A detta dell’ex pilota australiano della Rossa e della Honda, ci troviamo in un’annata nella quale non è semplice avere un parere molto chiaro sugli equilibri in pista: “In quest’ultimo anno è difficile capire la MotoGP, perché da una gara all’altra vedi una lista di risultati molto diversa: il vincitore di un gran premio magari il weekend dopo fa fatica a finire nei primi 5 o 6, forse ancora peggio, quindi è molto difficile vedere chi è forte in maniera costante“, ha detto Stoner (Fonte: Ansa) a margine del talk ‘I ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Uno sguardo interessato., unico in grado di vincere unincon la Ducati, segue sempre con interesse le vicende della classe regina e, giudicando quanto sta accadendo in top-class, il suo parere è molto chiaro. A detta dell’ex pilota australiano della Rossa e della Honda, ci troviamo in un’annata nella quale non è semplice avere un parere molto chiaro sugli equilibri in pista: “In quest’ultimo anno ècapire la, perché da una gara all’altra vedi una lista di risultati molto diversa: il vincitore di un gran premio magari il weekend dopo fa fatica a finire nei primi 5 o 6, forse ancora peggio, quindi è moltovedere chi è forte in maniera costante“, ha detto(Fonte: Ansa) a margine del talk ‘I ...

