Marmolada | sale a 9 il numero delle vittime Ancora 3 i dispersi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Leaccertate del crollo del seracco dellasalgono a 9. Due in più rispetto a ieri, di cui 4 riconosciute dai famigliari e 5 non identificati. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali veneti”. È quanto ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, facendo il punto sul crollo del ghiaccio della, recuperati i corpi di altri due escursionisti travolti dal crollo del seracco Con il nuovo ritrovamento dei restidue, probabilmente unadue coppie venete che risultavano disperse, scendono a tre isotto il ghiacciaio dellatrenon...

RaiNews : Sale a 20 il bilancio provvisorio dei dispersi mentre sono proseguite durante la notte le ricerche sfruttando l'aiu… - IlCastiga : RT @localteamtv: Marmolada, aggiornamenti : numero delle vittime sale a nove #Marmolada #Fugatti #localteam - localteamtv : Marmolada, aggiornamenti : numero delle vittime sale a nove #Marmolada #Fugatti #localteam - teletext_ch_it : Marmolada, sale il bilancio dei morti - BreakingItalyNe : DOLOMITI: Crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada nei pressi di Punta Rocca: Sale a 9 morti, trovati e… -

È salito a nove il bilancio delle vittime della tragedia della, dove domenica pomeriggio un gruppo di alpinisti è stato travolto dal crollo di un ... Intantola rabbia dei familiari delle ...... "ritrovati altri corpi" Crollo, nuove ricerche: ecco radar, interferometro e sirene Sono intanto due uomini le vittime che si aggiungono alle sette già accertate, il numero totale...BELLUNO - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha reso noto che le due salme recuperate oggi non sono state identificate. I feriti sono 7: 4 ricoverati a Trento, 3 in ospedali ve ...Sale a 9 il bilancio dei morti accertati nella tragedia di domenica sulla Marmolada. Due in più quindi rispetto a questa mattina, di cui 4 riconosciuti dai famigliari e 5 ancora non identificati. Sett ...