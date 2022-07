Le vittime della Marmolada e le storie di chi per miracolo si è salvato dal crollo del ghiacciaio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Davide Carnielli è stato riconosciuto grazie a un piercing all’orecchio, Riccardo Franchin è vivo perché non era in cordata e ha potuto correre via, Alessandra De Camilli si è salvata anche se con varie fratture, mentre il suo compagno Tommaso non ce l’ha fatta Leggi su corriere (Di mercoledì 6 luglio 2022) Davide Carnielli è stato riconosciuto grazie a un piercing all’orecchio, Riccardo Franchin è vivo perché non era in cordata e ha potuto correre via, Alessandra De Camilli si è salvata anche se con varie fratture, mentre il suo compagno Tommaso non ce l’ha fatta

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - fattoquotidiano : La Russia e gli Stati Uniti si scambiano favori da molto tempo anche quando sono in guerra. Per fare un favore a Pu… - santegidionews : Andrea #Riccardi in #Malawi visita la 'Casa delle bambine' di Sant'Egidio a Blantyre che accoglie minori abbandonat… - Luxgraph : Le vittime della Marmolada e le storie di chi per miracolo si è salvato dal crollo del ghiacciaio #corriere #news #… - ombrysan : RT @GesuDioVivente: @BiondoPaolo @etherea_etherea Non solo “Fallimento Politico” ma anche Sanitario e, Fallimento della Scienza. L’uomo del… -