Lazio | Sky | “È fatta per Casale ai biancocelesti”

Lazio SKY- La Lazio è attivissima sul mercato, Claudio Lotito sta provando a costruire una squadra competitiva per Maurizio Sarri. Dopo aver chiuso per Gila e quasi per Maximiano, Tare ha chiuso anche per un altro difensore. Nicolò Casale, corre sempre più verso la Lazio. Dopo la decisa irruzione di domenica scorsa e gli aggiornamenti di ieri, nel pomeriggio ci sarà un incontro per chiudere. Gli accordi con il Verona ci sono già: 7 milioni di euro più 3 di bonus, mancano gli ultimi dettagli e, in queste ore, il tutto dovrebbe essere definito già da tanto con i suoi agenti che hanno sempre spinto l'Hellas per un trasferimento alla squadra capitolina. La Lazio prende sempre più forma, dopo varie problematiche interne ancora vive, i capitolini hanno ricostruito il blocco difensivo aspettando Alessio ...

