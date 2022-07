Jacobs verso i Mondiali | l’allenatore | “Non è contemplato saltarli”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nonostante una forma fisica non ottimale non è in dubbio la presenza dell’azzurro in Oregon È già negli Stati Uniti, Marcell, dove dal 15 al 24 luglio ci saranno idi Eugene di Atletica. In Oregon, l’agente delle Fiamme Oro, ci arriva con tanti dubbi e pochi 100 nelle gare. Nelle ultime settimane i guai fisici hanno avuto la meglio.è anche stato costretto, per un nuovo risentimento muscolare, a saltare l’ultimo test prima del Mondiale di Eugene. A Gazzetta dello sport, intanto, ha parlato il suo coach, Paolo Camossi, cercando di distendere e tranquillizzare gli animi. “La rinuncia non è proprio contemplata” ha detto perentorio l’ex triplista italiano. Leggi anche: Allarmea rischio? L’azzurro ora si trova a Beaverton dove ha sede la Nike, suo sponsor tecnico: ...

Marcell, salvo ritardi, dall'alba italiana è in Oregon. Ieri, insieme a coach Paolo Camossi e al ... E il conto alla rovesciai Mondiali di Eugene è cominciato: al via di venerdì 15 c'è ...... dice il simpatico Riccardo Zanotti seduto nel suddetto furgone in viaggioil palasport di ... i fenomeni di successo sono spesso più veloci di Marcellalla finale dei cento metri: passano ... Marcell Jacobs verso il rientro Nuova risonanza, mirino su Assoluti e Mondiali. "Ancora non posso spingere" Mondiali di Atletica, Jacobs e Tamberi lottano con infortuni per arrivare pronti all'appuntamento iridato dell'Oregon ...Marcell, già in Oregon, comincia la corsa contro il tempo per recuperare per venerdì 15. Gimbo è a Monaco per un consulto per un infortunio alla gamba di stacco ...