Invalsi 2022 | difficoltà fra gli studenti delle superiori al Sud | il 70% non raggiunge il livello base in matematica | il 60% in Italiano

L'Invalsi, istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo, ha presentato i risultati delle prove 2022. Lo ha fatto a Roma, nell'aula magna dell'Università La Sapienza, alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Per la prima volta da quando vengono somministrati i test, la sentenza che arriva dal nuovo presidente Roberto Ricci è pesantissima: "Le differenze vengono da molto lontano, ben prima della pandemia. Attraverso i dati delle rilevazioni internazionali, è possibile verificare che alcune delle maggiori criticità riscontrate negli esiti di quest'anno si ritrovano già nei risultati di dieci – vent'anni fa". Alla secondaria di primo grado, pur rimanendo sotto la media dei Paesi Timss (Trends in International Mathematics and Science Study), i risultati in ...

