Grillo junior, al processo per stupro si presentano a sorpresa due degli imputati (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ cominciata dopo le 12.30 in tribunale a Tempio Pausania la terza udienza, a porte chiuse, del processo per violenza sessuale di gruppo, denunciata nel luglio 2019 da una giovane italo-norvegese, a carico di quattro imputati: Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e tre suoi amici. A sorpresa due di loro, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria stamane erano presenti. L’altro imputato e’ Francesco Corsiglia. Tutti e quattro sono accusati anche di violenza nei confronti di un’amica milanese della ragazzi che li ha denunciati. Stamane dovrebbe essere sentita la luogotenente dei carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, che raccolse la denuncia delle ragazze il 26 luglio di tre anni fa, alcuni giorni dopo il fatto, e si occupo’ dei primi accertamenti sulle celle telefoniche dei quattro imputati. Sarà ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ cominciata dopo le 12.30 in tribunale a Tempio Pausania la terza udienza, a porte chiuse, delper violenza sessuale di gruppo, denunciata nel luglio 2019 da una giovane italo-norvegese, a carico di quattro: Ciro, figlio del fondatore del M5S, e tre suoi amici. Adue di loro, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria stamane erano presenti. L’altro imputato e’ Francesco Corsiglia. Tutti e quattro sono accusati anche di violenza nei confronti di un’amica milanese della ragazzi che li ha denunciati. Stamane dovrebbe essere sentita la luogotenente dei carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, che raccolse la denuncia delle ragazze il 26 luglio di tre anni fa, alcuni giorni dopo il fatto, e si occupo’ dei primi accertamenti sulle celle telefoniche dei quattro. Sarà ...

