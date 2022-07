Governo: Conte, 'deve cambiare marcia, giurato fedeltà non a Draghi ma a italiani' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Le condizioni per proseguire la collaborazione con il Governo sono quelle di una forte discontinuità. Il Governo deve cambiare marcia. Noi non possiamo star qui in nome di una generica responsabilità che diventa corresponsabilità rispetto a un atteggiamento remissivo che non offre risposte al Paese". Così Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari M5S. "Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma agli italiani". Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Le condizioni per proseguire la collaborazione con ilsono quelle di una forte discontinuità. Il. Noi non possiamo star qui in nome di una generica responsabilità che diventa corresponsabilità rispetto a un atteggiamento remissivo che non offre risposte al Paese". Così Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari M5S. "Noi non abbiamo, ma agli".

