Famoso per le sue smorfie, l’addetto alla sicurezza del concerto diventa l’eroe del web: chi è (Di mercoledì 6 luglio 2022) Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi diventa l’eroe del web. Da quando è andato in onda il live organizzato da Fedez e J-Ax, con lo scopo benefico di donare il ricavato all’associazione Amici di Tog, uno degli addetti alla sicurezza è diventato involontariamente diventato un vero e proprio idolo social. L’uomo faceva parte del team della sicurezza del concerto organizzato in piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax (raccolti 130mila euro da donare all’associazione che offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie neurologiche) ed è diventato virale grazie alle sue smorfie. Uno dei partecipanti al live di Milano l’ha ripreso mentre sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) AddettodelLoveMidel web. Da quando è andato in onda il live organizzato da Fedez e J-Ax, con lo scopo benefico di donare il ricavato all’associazione Amici di Tog, uno degli addettito involontariamenteto un vero e proprio idolo social. L’uomo faceva parte del team delladelorganizzato in piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax (raccolti 130mila euro da donare all’associazione che offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie neurologiche) ed èto virale grazie alle sue. Uno dei partecipanti al live di Milano l’ha ripreso mentre sul ...

lindanapoli_ : RT @sunflowervol_II: faccio anch'io una unpopular opinion su nemici21 che in realtà per fortuna non è tanto unpopular: nessuno sarà mai fam… - Inconsapevole2 : A Roma c'è il famoso ospedale che prende il nome da un grande uomo che è stato Agostino Gemelli per il romano tut… - Emma_Interista : RT @FusatoRiccardo: Il fatto che per mesi si sia scritto di tutto sul famoso +60 che per certi era anche +80 o 100 entro agosto ed ora all'… - Lorenzinh08 : RT @FusatoRiccardo: Il fatto che per mesi si sia scritto di tutto sul famoso +60 che per certi era anche +80 o 100 entro agosto ed ora all'… - ffranzaroli : RT @FusatoRiccardo: Il fatto che per mesi si sia scritto di tutto sul famoso +60 che per certi era anche +80 o 100 entro agosto ed ora all'… -