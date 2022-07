Barcellona | Kessie | “Orgoglioso di essere qui | Xavi mi ha assicurato che sarò al centro del progetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “Sono molto soddisfatto ediqui. Spero di trascorrere giorni fantastici e ottenere tanti successi”. Queste le prime parole di Frank Kessié da giocatore del. L’ex Milan, arriva in blaugrana a parametro zero: “Ho giocato una volta contro il Barça e abbiamo vinto 1-0 – racconta l’ivoriano classe 1996 -. È stata una partita molto bella. Alle Olimpiadi – poi – ho giocato contro la Spagna e ho affrontato Pedri e Mingueza, ho parlato con loro dopo la gara”. Kessié, che ha già superato le visite mediche e svolto una piccola presentazione in campo col pallone, ha poi parlato della sua posizione: “Sono a disposizione dell’allenatore. Lavorerò per dare il meglio in qualsiasi ruolo. Se ho parlato con Ibrahimovic prima di accettare: “Sì, mi ha parlato della squadra e mi ha detto che c’è un bell’ambiente. Mi ha ...