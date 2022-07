Antonio Razzi | età | moglie | figli | che fa nella vita | partito | stipendio | pensione | vitalizio | patrimonio | titolo di studio | dove vive | Instagram

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 6 luglio 2022)è il politico italiano che ha fondato Federazione Emigrati Abruzzesi in Svizzera. Ha appoggiato il Popolo della Libertà e poi Forza Italia. È attivissimo sui social, in particolar modo su Tik Tok Nel 2019 ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Cos’altro...