Volley maschile, Mondiali 2022: ufficializzati formula e calendario (Di martedì 5 luglio 2022) La FIVB ha annunciato la nuova formula ed il calendario dei Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia. La Federazione Internazionale ha infatti dovuto riorganizzare la 20esima edizione della rassegna iridata, inizialmente assegnata alla Russia, estromessa sia dall’organizzazione che dalla partecipazione al torneo in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, come da iniziale sorteggio, sono inseriti nella Pool E, che si giocherà a Lubiana (Slovenia), assieme a Canada, Turchia e Cina. LA formula Le 24 formazioni partecipanti sono suddivise in sei pool da quattro squadre ciascuna e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) La FIVB ha annunciato la nuovaed ildeidi, in programma dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia. La Federazione Internazionale ha infatti dovuto riorganizzare la 20esima edizione della rassegna iridata, inizialmente assegnata alla Russia, estromessa sia dall’organizzazione che dalla partecipazione al torneo in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, come da iniziale sorteggio, sono inseriti nella Pool E, che si giocherà a Lubiana (Slovenia), assieme a Canada, Turchia e Cina. LALe 24 formazioni partecipanti sono suddivise in sei pool da quattro squadre ciascuna e si affronteranno con ladel round robin. Le prime due classificate ...

