Uomo dato alle fiamme nel Napoletano, 39enne resta in cella (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Resterà in carcere il 39enne Pasquale Pezzella, accusato di aver cosparso di liquido infiammabile e aver dato fuoco a Frattamaggiore (Napoli), giovedì 30 giugno, al 36enne Nicola Liguori, mentre era su una panchina intento ad effettuare una videochiamata con la fidanzata. Lo ha deciso il Gip del tribunale di Napoli Nord Daniele Grunieri, che ha convalidato il fermo disposto dalla Procura (sostituto Della Valle) e applicato misura cautelare; a Pezzella è contestato il tentato omicidio. Oggi il 39enne, nel corso dell'udienza di convalida del fermo, ha respinto ogni accusa ammettendo di essere arrivato sul luogo del fatto poco dopo, quando Liguori non c'era più, e di aver spento le fiamme che ancora coinvolgevano la panchina.

