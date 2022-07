Un anno senza Raffaella Carrà | l’omaggio degli amici E la Rai le dedica gli studi di via Teulada

(Di martedì 5 luglio 2022) Pioggia di omaggi adae colleghi nel giorno del primo anniversario della scomparsa della grande protagonista della storia della musica e della tv italiana. Sui social in tantissimi hvolutorle un pensiero: da Barbara D’Urso a Noemi, da Valdimir Luxuria a Myrta Merlino. E naturalmente non poteva mancare l’attestazione di stima e affetto di Cristiano Malgioglio, che a dicembre raccoglierà in qualche modo l’eredità del A Raccontare Comincia Tu, conducendo su Rai3 il programma di interviste Mi casa Es Tu Casa., il ricordo di Malgioglio «per me ha significato moltissimo. È l’esempio più luminoso che abbiamo nella storia dello spettacolo pop italiano e ad undalla sua scomparsa, la sua stella splende ...

chetempochefa : Un anno senza #RaffaellaCarrà. #5luglio - GassmanGassmann : Ora metterete lo stato di emergenza per le 5 grandi regioni del nord senza acqua,ma prima,il resto dell’anno,oltre… - fraversion : un anno senza Raffaella Carrà. Eppure lei continua a fare immensamente rumore. ?? #RaffaellaCarrà - MirkoMagarotto : RT @chetempochefa: Un anno senza #RaffaellaCarrà. #5luglio - mario7811 : @viasyba Senza ombra di dubbio, siamo all anno del rilancio w ci vuole un cambiamento radicale, conta solo la Juve. -

