Ultime Notizie – Usa, 311 le sparatorie dall’inizio dell’anno (Di martedì 5 luglio 2022) Sono almeno 311 le sparatorie che sono avvenute negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, inclusa quella di ieri a Highland Park, dove ci sono stati 6 morti ed una trentina di feriti. A registrare il dato è il Gun Violence Archive, che riferisce degli episodi di violenza al 5 luglio, precisando che per sparatorie di massa si intendono quelle in cui almeno quattro persone hanno perso la vita, escluso il o i responsabili. Ieri la folla riunita per partecipare alla parata del 4 luglio in un sobborgo di Chicago è stata presa di mira da un uomo armato, identificato come il 22enne Robert “Bobby” Crimo III, arrestato circa otto ore dopo i fatti al termine di una gigantesca e capillare caccia all’uomo avviata dopo la fuga del killer. La polizia ha identificato il giovane come il probabile killer alcune ore dopo la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Sono almeno 311 leche sono avvenute negli Stati Uniti, inclusa quella di ieri a Highland Park, dove ci sono stati 6 morti ed una trentina di feriti. A registrare il dato è il Gun Violence Archive, che riferisce degli episodi di violenza al 5 luglio, precisando che perdi massa si intendono quelle in cui almeno quattro persone hanno perso la vita, escluso il o i responsabili. Ieri la folla riunita per partecipare alla parata del 4 luglio in un sobborgo di Chicago è stata presa di mira da un uomo armato, identificato come il 22enne Robert “Bobby” Crimo III, arrestato circa otto ore dopo i fatti al termine di una gigantesca e capillare caccia all’uomo avviata dopo la fuga del killer. La polizia ha identificato il giovane come il probabile killer alcune ore dopo la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? «Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone». Così… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - junews24com : Morata Juve, non è finita qui: avanza questa ipotesi con l'Atletico Madrid - - GINA32451015 : RT @meteoredit: #5luglio Il #caldo rovente sull'Italia inizia a mollare la presa ?????. ??? Le ultime previsioni meteo: -