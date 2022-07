Ultime Notizie Roma del 05-07-2022 ore 18:10 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione in primo piano la strage la tragedia della Marmolada Mario Draghi Luca Zaia a Canazei dopo la tragedia vediamo alle Ultime Notizie proseguono le ricerche dei Dispersi Sì c’è ancora rischio crolli anche sul Monte Bianco sono scesi a 5 sono tutti italiani dispersi dopo il crollo del seracco della Marmolada fino a lunedì 13 35 individuati anche il giornale Trentino di 30 anni di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso Ma che non sarebbe in pericolo di vita stretta al momento le vittime accertate tre identificate riconosciute dai Si tratta dei Vicentini Filippo Bari Tommaso karolo e Paolo Dani le ricerche sul ghiacciaio Continuano con i droni che hanno avvistato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione in primo piano la strage la tragedia della Marmolada Mario Draghi Luca Zaia a Canazei dopo la tragedia vediamo alleproseguono le ricerche dei Dispersi Sì c’è ancora rischio crolli anche sul Monte Bianco sono scesi a 5 sono tutti italiani dispersi dopo il crollo del seracco della Marmolada fino a lunedì 13 35 individuati anche il giornale Trentino di 30 anni di Fornace ricoverato in prognosi riservata a Treviso Ma che non sarebbe in pericolo di vita stretta al momento le vittime accertate tre identificate riconosciute dai Si tratta dei Vicentini Filippo Bari Tommaso karolo e Paolo Dani le ricerche sul ghiacciaio Continuano con i droni che hanno avvistato ...

