Treni | sciopero in Toscana domenica 10 luglio Gli orari - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : #Treni, #sciopero in #Toscana domenica #10luglio. Gli orari - Cronaca - - katevrny : Guasti prima di Roma, ritardi dopo Roma, senza dimenticare lo sciopero dei taxi: viaggio della speranza con… - zazoomblog : Treni da settembre biglietti più cari. Sciopero domenica 10 luglio - #Treni #settembre #biglietti #cari. - Nutizieri : Sciopero personale Trenitalia/Tper il 10 luglio: 'Non sono previste fasce orarie di garanzia'… - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Domenica sciopero del personale di Trenord. Non ci saranno treni garantiti, bus tra Cadorna e Malpensa | #ANSA https://t… -

MonzaToday

E' stato proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl, Fast e ...Milano. A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord domenica 10 luglio, per l'intera giornata in Lombardia iregionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express ... Sciopero dei treni in arrivo, corse non garantite per un giorno intero Firenze, 5 luglio 2022 - Le segreterie regionali Toscana dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale mobile della direzione regional ...Ancora disagi per chi usa i mezzi di Trenord per spostarsi. E questa volta a farne le spese non saranno i pendolari (o almeno solo in parte, per chi lavora domenica) visto che i lavoratori incrocerann ...