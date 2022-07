Tragedia a Santa Severa | annega bimbo di 2 anni e mezzo

(Di martedì 5 luglio 2022)su lungomare Pyrgi, vicino a Roma. Un bambino di 2è mortoto in mare. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri. Accertamenti in corso sulle cause della morte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

cronaca_di_ieri : 05/07/22 SANTA MARINELLA (RM) - Bambino di due anni e mezzo annegato a Santa Severa. Tragedia sul litorale a nord… - infoitinterno : Bambino annegato a Santa Severa, la tragedia sul lungomare: aveva 2 anni e mezzo - FrancoScarsell2 : Nuova tragedia in spiaggia A Santa Severa,sul litorale romano, nel primo pomeriggio, un bimbo di 2 anni e mezzo è a… - TgrRai : Bimbo di due anni e mezzo muore annegato a Santa Severa, centro a nord di Roma. Inutili i soccorsi di bagnanti e 11… - tusciaweb : Tragedia a Santa Severa, morto annegato un bambino di due anni e mezzo Civitavecchia - Tragedia a Santa Severa,… -

18.15 Bimbo 2 anni e mezzo annega a S. SeveraSevera, località di mare a nord della Capitale. Un bimbo di due anni e mezzo è entrato in acqua ed è annegato. Inutile l'intervento dei bagnanti. Ancora da appurare la dinamica dell'...Un bimbo di due anni e mezzo e' morto annegato aSevera, centro a nord di Roma. Lae' avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Per ragioni ancora da appurare il piccolo si e' spinto in acqua e a nulla e' servito l'intervento dei ...Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Santa Severa per ricostruire quanto avvenuto Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava allo stabilimento 'Nuova Oasi' e sarebbe f ...Tragedia a Santa Severa su lungomare Pyrgi, vicino a Roma. Un bambino di 2 anni e mezzo è morto annegato in mare.