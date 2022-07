Quindicesima Brasilerao 2022 | sintesi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 luglio 2022)che ha regalato due big match e qualche colpo di scena interessante. Cade il Palmeiras contro il Paranense, ma il Verdao resta al comando. Vince il Flamengo contro il Santos, così come la Fluminense con il Corinthians. Resta calda la zona retrocessione.: come sono andate le big? Vittoria sofferta per l’Atletico Mineiro contro la Juventude. Hulk&Co sbancano l’Alfredo Jaconi grazie al rigore di Souza e Eduardo Sasha. A niente è servito il gol del difensore Júnior de Moraes Rodrigues. Terzo posto per l’Alvinegro in classifica, a pari punti con il Paranaense e a -2 dal Palmeiras. Proprio le prime due classificate si sono affrontate, con la vittoria dell’Atlhetico per 0-2 (reti di Roque e Bueno). Larga sconfitta per il ...