Una condanna e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado relativo alla vicenda sulla "" del litorale di Roma, nella zona di Ostia. I giudici del tribunale collegiale hanno condannato a 16 anni di carcere Salvatore Casamonica (già al 41 bis) accusato di concorso esterno in ......un problema da affrontare piuttosto con educazione e informazione per combattere l'omertà, ...qualsiasi professione Abbiamo già scritto dell' iniziativa di alcune organizzazioni tra cui... "Pax mafiosa'' ad Ostia, 16 anni a Salvatore Casamonica Una condanna e una assoluzione. Si è concluso così il processo di primo grado relativo alla vicenda sulla "pax mafiosa" del litorale di Roma, nella zona di Ostia. (ANSA) ...Al centro del processo, un accordo siglato in un ristorante di Grottaferrata, nel dicembre del 2017, a cui partecipò anche Diabolik. Per questa ...