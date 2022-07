Offerta monstre del Bayern Monaco per Osimhen? (Di martedì 5 luglio 2022) In Germania si parla con insistenza di una Offerta monstre del Bayern Monaco per l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. I campioni di Germania, nonostante le smentite di rito, si stanno rassegnando all’idea di perdere Lewandovski e cercano un sostituto in grado di non far rimpiangere l’asso polacco. Qual’ è l’Offerta monstre del Bayern Monaco per Osihmen? Da quel che si apprende ci sarebbe stata una telefonata esplorativa dei bavaresi al Napoli per sondare la possibilità di aprire una trattativa. Il numero uno dei partenopei, Aurelio de Laurentis, non si priverà del suo gioiello per meno di 100 milioni, una cifra che, però, non sembra spaventare i tedeschi, disposti ad offrirne anche 120. Per di più, il classe 98 ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) In Germania si parla con insistenza di unadelper l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor. I campioni di Germania, nonostante le smentite di rito, si stanno rassegnando all’idea di perdere Lewandovski e cercano un sostituto in grado di non far rimpiangere l’asso polacco. Qual’ è l’delper Osihmen? Da quel che si apprende ci sarebbe stata una telefonata esplorativa dei bavaresi al Napoli per sondare la possibilità di aprire una trattativa. Il numero uno dei partenopei, Aurelio de Laurentis, non si priverà del suo gioiello per meno di 100 milioni, una cifra che, però, non sembra spaventare i tedeschi, disposti ad offrirne anche 120. Per di più, il classe 98 ha ...

