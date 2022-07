Pubblicità

msn_italia : Marmolada, i nomi delle vittime e dei dispersi: Nicolò Zavatta, 22 anni, e ci sono altre due coppie venete - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: #marmolada, i nomi delle vittime e dei dispersi: Nicolò Zavatta, 22 anni, e ci... - infoitinterno : Marmolada, i nomi delle vittime e dei dispersi: Nicolò Zavatta, 22 anni, e ci sono altre due coppie venete - DanyRoss70 : RT @robdellaseta: Trovo irritanti e immorali quanti oggi davanti alla tragedia della #Marmolada si uniscono all’allarme per la #crisiclimat… - GIACOMO24330093 : RT @robdellaseta: Trovo irritanti e immorali quanti oggi davanti alla tragedia della #Marmolada si uniscono all’allarme per la #crisiclimat… -

Non sono stati al momento resi noti invece idelle altre quattro vittime. La superstite: "Ho visto venire giù la montagna" Crollo: "Nel 2050 spariranno i ghiacciai" Radar per prevedere ...Paolo, tradito dalla sua, 52enne di Valdagno, è tra le vittime della. Era partito dal Vicentino con un gruppo di amici per una cordata domenicale. Il ferito gravissimo a Treviso: ...Sette i morti, si cercano ancora 13 persone. Draghi: 'Lavorare perché non accada più'. Il distacco si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiun ...La tragedia della Marmolada non era prevedibile, il commento a Primocanale è del presidente del CAI Liguria Roberto Manfredi: non sembrava infatti una situazione estrema e per evitare le tragedie è di ...