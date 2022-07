Marmolada chiusa dal sindaco | rintracciate dai carabinieri 8 persone vive Scende a 5 il numero dei dispersi Identificata la quarta vittima

Leggi su firenzepost

(Di martedì 5 luglio 2022) E' sceso a cinque ildinel disastro della. Il bilancio, provvisorio, è di sette corpi recuperati, di cui cinque riconosciuti, uno in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. Otto delle 13che si temevano disperse sono statedalla compagnia deidi Cavalese, in collaborazione con le autorità della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto.dunque a 5 ildelle- tutti di nazionalità italiana - di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 3 luglio L'articolo proviene da Firenze Post.