Maria Laura De Vitis smaschera Luca Daffrè e Mercedesz Henger

Maria Laura De Vitis è stata una delle finaliste dell'Isola dei Famosi 2022 più discusse e attaccate dai compagni di avventura. Etichettata come l'ex di Paolo Brosio, è arrivata nel bel mezzo del reality con le altre due "Conquistadores" e ha subito mostrato interesse per Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Per lui oggi dichiara amicizia e stima, mentre nel corso del reality di Canale 5 un nuovo interesse amoroso è iniziato verso la fine del percorso. Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis avranno una storia dopo l'Isola dei Famosi 2022? Parla lei Luca Daffrè in questi giorni ha rilasciato numerose dichiarazioni in cui ha detto perentoriamente che non vuol avere nessun tipo di frequentazione amorosa con ...

