Lino Banfi, la lettera per la moglie malata di Alzheimer: 'Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme' (Di martedì 5 luglio 2022) ' Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) ' Hoal Santo Padre quello che mi haidi chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo ...

Pubblicità

zazoomblog : “Ho chiesto al Papa di farci morire insieme” lo straziante amore di Lino Banfi per Lucia Zagaria - #chiesto #farci… - andreastoolbox : Lino Banfi, la lettera per la moglie malata di Alzheimer: «Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme» - zazoomblog : Lino Banfi: “Ho chiesto al Papa di pregare per farmi morire insieme a mia moglie” - #Banfi: #chiesto #pregare… - PupiaTv : Lino Banfi in una lettera alla moglie malata: “Ho raccontato al Papa del desiderio di morire insieme”… - ParliamoDiNews : Lino Banfi: la malattia della moglie | Gossip Blog #lino #banfi #malattia #moglie #gossip #blog #5luglio -