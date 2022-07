Isola 16 | Marialaura De Vitis | “Accetto che Luca Daffrè non voglia intraprendere una frequentazione con me | ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 luglio 2022) Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show,Deè sbarcata in Honduras insieme a Mercedesz Henger e a Fabrizia Santarelli nel ruolo delle Conquistadores. La modella pugliese, conosciuta come la Boa Sorte di Avanti un altro, ha lasciato presto la Palapa, per finire su Playa Sgamada dove è stata eliminata dopo qualche settimana. L’ex Pupa e la figlia di Eva Henger invece sono arrivate in finale, aggiudicandosi – rispettivamente – il quinto e il quarto posto. Di recente,Deha rilasciato un’intervista in esclusiva a SuperGuidatv.it, dove ha fatto un bilancio dell’esperienza appena conclusa: È stata un’esperienza difficile, dura e imprevedibile. Non è stato facile passare da un contesto come La Pupa e il Secchione in cui ero truccata e pettinata all’dei Famosi in ...