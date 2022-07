Instagram down, segnalati problemi con i messaggi e con l’accesso all’app (Di martedì 5 luglio 2022) Dalle 17 di oggi, 5 luglio, vengono segnalati malfunzionamenti su Instagram. Secondo quanto riporta il sito downdetector, i problemi principali riguardano il caricamento dei post, il funzionamento generale dell’app e il login. Il Daily express riferisce che i problemi riguardano anche i messaggi che, una volta inviati, scompaiono. Secondo quanto riporta la mappa del rilevatore, in Italia le zone più colpite sono Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Gli utenti, come di consueto, si sono riversati su Twitter per denunciare le interruzioni dell’app, anche attraverso i meme. Nelle scorse settimane c’era già stato un down dell’applicazione che non permetteva la visualizzazione corretta delle stories e, in particolare, il controllo delle reazioni ai ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Dalle 17 di oggi, 5 luglio, vengonomalfunzionamenti su. Secondo quanto riporta il sitodetector, iprincipali riguardano il caricamento dei post, il funzionamento generale dell’app e il login. Il Daily express riferisce che iriguardano anche iche, una volta inviati, scompaiono. Secondo quanto riporta la mappa del rilevatore, in Italia le zone più colpite sono Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Gli utenti, come di consueto, si sono riversati su Twitter per denunciare le interruzioni dell’app, anche attraverso i meme. Nelle scorse settimane c’era già stato undell’applicazione che non permetteva la visualizzazione corretta delle stories e, in particolare, il controllo delle reazioni ai ...

bewildeREDT_ : Tra la corrente che va via e Instagram down sono costretta a studiare - gio_vannirana : RT @Giuliovincitori: instagram down ora smatto #instagram vedi di rifunzionare che mi stavo a scrive con un tipo - AdelaRadu3 : RT @serexsere: Quando instagram riuscirà a funzionare, senza andare in down, per più di una settimana, saremo tutti felici e contenti. #ins… - saracousbhaa : #instagramdown non io che installo Twitter solo per vedere se Instagram è down veramente o è un mio problema ?? - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 05/07/2022 alle ore 20 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi In… -