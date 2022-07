In Libia si potrebbe andare verso lo stato di emergenza

Leggi su it.insideover

(Di martedì 5 luglio 2022) Davanti la sede del parlamento di Tobruck le macerie sono ancora fumanti. Venerdì l’assalto di manifestanti contro l’edificio che dal 2014 ospita quella che è considerata come la “Camera Bassa” delle istituzioni libiche ha lasciato un segno non indifferente. Non solo da un punto di vista materiale, visto che i danni sono stati ingenti, ma InsideOver.