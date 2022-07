Il momento in cui una tromba d’aria fa crollare un tetto a Cremona | VIDEO (Di martedì 5 luglio 2022) Una pioggia intensa mista a grandine e fortissime raffiche di vento si sono abbattute, nel tardo pomeriggio e per tutta la serata di ieri, in molte zone del Nord Italia. La Regione più colpita dal maltempo è stata la Lombardia, dove sono stati segnalati diversi danni, soprattutto a causa di una tromba d’aria tra Cremona e le città limitrofe. Alberi cadute, circolazione interrotta e incidenti di vario tipo. Come quello accaduto nella zona di via Bergamo, dove un edificio è stato scoperchiato e il tetto – dopo essersi sollevato per via delle forti correnti – è precipitato in strada colpendo un’automobile in transito. Cremona maltempo un tetto vola sopra una macchina. pic.twitter.com/kRo0X8XtKV — Gero (@CassaroSalvo) July 4, 2022 Cremona, maltempo e trombe ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Una pioggia intensa mista a grandine e fortissime raffiche di vento si sono abbattute, nel tardo pomeriggio e per tutta la serata di ieri, in molte zone del Nord Italia. La Regione più colpita dal maltempo è stata la Lombardia, dove sono stati segnalati diversi danni, soprattutto a causa di unatrae le città limitrofe. Alberi cadute, circolazione interrotta e incidenti di vario tipo. Come quello accaduto nella zona di via Bergamo, dove un edificio è stato scoperchiato e il– dopo essersi sollevato per via delle forti correnti – è precipitato in strada colpendo un’automobile in transito.maltempo unvola sopra una macchina. pic.twitter.com/kRo0X8XtKV — Gero (@CassaroSalvo) July 4, 2022, maltempo e trombe ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - RaiRadio2 : «Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando… - Agenzia_Ansa : 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momen… - sat4ntango : @gotcnvs ESATTO cioè dovrebbe essere il momento tranquillo in cui finalmente puoi riposarti e ricaricarti ma purtro… - ElisaCuccolo : RT @maxstrada57: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita,ci da le emozioni di c… -