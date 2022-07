Fabrizio Romano: Gabriel Slonina, sempre ai massimi livelli nella MLS. C’è stato un accordo verbale… (Di martedì 5 luglio 2022) Gabriel Slonina, sempre ai massimi livelli nella MLS. C’era un accordo verbale con il Chelsea per 10 milioni di euro – Chicago Fire in attesa di vedere se dopo la partenza di Petr Cech l’affare crollerà di nuovo. #CFC Slonina era già molto vicino al Chelsea a gennaio. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 5 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022)aiMLS. C’era unverbale con il Chelsea per 10 milioni di euro – Chicago Fire in attesa di vedere se dopo la partenza di Petr Cech l’affare crollerà di nuovo. #CFCera già molto vicino al Chelsea a gennaio. —(@) 5 luglio 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

Matty86028928 : @FabrizioRomano @peterrutzler Spurs news fabrizio romano - treathetruth96 : RT @Ultra_Suristic: The Fabrizio Romano of Barça transfers - Maldi___ : RT @ACMelio: quanto cazzo è interista Fabrizio Romano - zona_talento_ : ?????? #Lenglet al #Tottenham, ci siamo quasi. Accordo per il prestito in fase di definizione, si lavora sugli ultimi… - zona_talento_ : ???? Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere: 20mln+bonus, il #ClubBrugge vuole di più. Avviati colloqui diretti; c… -