Pubblicità

news_bz : ?? In volo con un buco nell’aereo. È lo spavento che hanno vissuto i passeggeri dell’Airbus A380 di Emirates da… - qualitytravelit : Emirates riporta l’A380 sulla tratta Roma – Dubai => - zazoomblog : Emirates A380 vola per 14 ore con un buco. I passeggeri: Abbiamo sentito un forte botto - #Emirates #buco.… - infoiteconomia : Emirates riporta l'A380 sulla tratta Roma – Dubai - infoiteconomia : Emirates torna a volare sulla Roma-Dubai con l'A380 -

AereoLo spaventoso rumore è stato causato da un bullone allentato che ha squarciato una parte dell' Airbusmentre i vacanzieri stavano tornando a Brisbane sabato (2 luglio). L'episodio ...Dubai - Un aereo dellaha viaggiato con un buco nella fusoliera per 14 ore. Partito da Dubai era diretto a ...stato causato da un bullone allentato che ha squarciato una parte dell'Airbus...UAE He traveled with a hole in the fuselage for 14 hours. started from Dubai was heading to Brisbanein Australia. Passengers were ...Un aereo della Emirates ha viaggiato con un buco nella fusoliera per 14 ore. Partito da Dubai era diretto a Brisbane, in Australia. Terrorizzati i passeggeri, che dopo il decollo ...