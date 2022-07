Disastro della Marmolada, sono sette le vittime. Riprese con i droni le ricerche dei dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) Si è ripreso a cercare nel teatro del Disastro della Marmolada che ha provocato la morte di 7 persone , di cui 3 identificate, 8 feriti e 13 dispersi . Le speranze di trovare qualcuno ancora vivo sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Si è ripreso a cercare nel teatro delche ha provocato la morte di 7 persone , di cui 3 identificate, 8 feriti e 13. Le speranze di trovare qualcuno ancora vivo...

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada 'Chiediamo alle persone di non avvicinarsi alla zona del disastro, perché, al di là della pericolosità d… - Giuliorm1 : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… - marco061066 : RT @itsmeback_: Le persone decedute nel disastro avvenuto sulla Marmolada non sono vittime di un 'guasto della terra', si sapeva che le tem… - leoberthi : RT @fcolarieti: Dal Covid ai mutamenti climatici. Negazionisti senza vergogna. Il motivo del disastro contestato dai nemici della scienza.… - CostaLombardy : RT @claudiovelardi: “Si indaga per disastro”. L’’homo deus’, nel suo delirio di onnipotenza, si intesta il crollo della Marmolada. Se la pr… -