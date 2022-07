Crollo Marmolada, ordinata chiusura totale del massiccio (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Tutti i punti di accesso alla Marmolada sono chiusi per motivi di sicurezza. E’ interdetto anche l’accesso all’area compresa tra Punta Serauta e la Forcella Marmolada, cui sia accede dalla Val Contrin, secondo quanto previsto dalle ordinanze dei tre Comuni di Canazei, San Giovanni di Fassa e Rocca Pietore (Belluno). Sul posto “sono stati installati cartelli di divieto di accesso e transito”. E stato inoltre disposto il presidio di Passo Fedaia da parte di Polizia locale e Corpo forestale del Trentino. Proseguono intanto le operazioni di ricerca, che si svolgono per ora “esclusivamente attraverso l’impiego di droni. La priorità è di garantire l’incolumità degli operatori sul campo”. Le condizioni della parte superiore della montagna vengono monitorate dal personale della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, “anche ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Tutti i punti di accesso allasono chiusi per motivi di sicurezza. E’ interdetto anche l’accesso all’area compresa tra Punta Serauta e la Forcella, cui sia accede dalla Val Contrin, secondo quanto previsto dalle ordinanze dei tre Comuni di Canazei, San Giovanni di Fassa e Rocca Pietore (Belluno). Sul posto “sono stati installati cartelli di divieto di accesso e transito”. E stato inoltre disposto il presidio di Passo Fedaia da parte di Polizia locale e Corpo forestale del Trentino. Proseguono intanto le operazioni di ricerca, che si svolgono per ora “esclusivamente attraverso l’impiego di droni. La priorità è di garantire l’incolumità degli operatori sul campo”. Le condizioni della parte superiore della montagna vengono monitorate dal personale della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, “anche ...

