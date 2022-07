Crisi dei microchip, la situazione peggiora. Previsti 3,3 milioni di auto in meno a fine 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) La Crisi nell’approvvigionamento dei microchip per autoveicoli, che tanto sta facendo soffrire i mercati internazionali e soprattutto quello italiano, non accenna diminuire. Anzi, secondo le previsioni degli analisti di autoForecast Solutions, riportate dal sito specializzato autonews.com, è destinata a peggiorare. Secondo l’ultimo rapporto di autoForecast Solutions, infatti, questa settimana le fabbriche auto europee taglieranno 68.000 veicoli dai loro programmi di produzione e quelli nordamericani 36.000: un totale di 104 mila veicoli in meno, rispetto a quanto schedulato. Questi cambiamenti di programma, unitamente a quelli che potrebbero ancora arrivare, hanno indotto AFS a rivedere al rialzo di quasi 167.000 veicoli le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Lanell’approvvigionamento deiperveicoli, che tanto sta facendo soffrire i mercati internazionali e soprattutto quello italiano, non accenna diminuire. Anzi, secondo le previsioni degli analisti diForecast Solutions, riportate dal sito specializzatonews.com, è destinata are. Secondo l’ultimo rapporto diForecast Solutions, infatti, questa settimana le fabbricheeuropee taglieranno 68.000 veicoli dai loro programmi di produzione e quelli nordamericani 36.000: un totale di 104 mila veicoli in, rispetto a quanto schedulato. Questi cambiamenti di programma, unitamente a quelli che potrebbero ancora arrivare, hanno indotto AFS a rivedere al rialzo di quasi 167.000 veicoli le sue ...

Pubblicità

valigiablu : Emergenza clima in Italia: dallo scioglimento dei ghiacciai alla siccità in questi anni gli scienziati hanno lavora… - Palazzo_Chigi : #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla… - Agenzia_Ansa : Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei… - sempregilda : RT @parloamestessa: @albemilano @fabiochiusi Imho siamo in una fase in cui qualsiasi rischio reale (pandemia siccità crisi energetica guerr… - GiusPecoraro : RT @contextuo: Nel bel mezzo di una guerra in Europa, la siccità, la crisi energetica, il ritorno del covid, la gestione dei fondi del pnrr… -