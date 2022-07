Calciomercato Fiorentina, fatta per Jovic: i viola non si fermano qui (Di martedì 5 luglio 2022) La Fiorentina è una delle squadre più attive in questa prima fase di Calciomercato. I viola stanno allestendo una rosa competitiva, che possa competere su più fronti nella prossima stagione. L’obiettivo del patron Commisso, infatti, sarebbe quello di consegnare a mister Italiano una squadra in grado di qualificarsi tra le prime della classe in campionato e ben figurare nell’avventura europea in Conference League. In tal senso, i viola hanno già siglato il primo colpo importante. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, infatti, è stato ufficializzato Rolando Mandragora. Il classe 1997 arriva a Firenze a titolo definitivo per un corrispettivo di 8,2 milioni di euro pagabile in tre esercizi. Il giocatore arriva dopo un lungo duello col Torino, ma sarebbe solo l’antipasto del Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Laè una delle squadre più attive in questa prima fase di. Istanno allestendo una rosa competitiva, che possa competere su più fronti nella prossima stagione. L’obiettivo del patron Commisso, infatti, sarebbe quello di consegnare a mister Italiano una squadra in grado di qualificarsi tra le prime della classe in campionato e ben figurare nell’avventura europea in Conference League. In tal senso, ihanno già siglato il primo colpo importante. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, infatti, è stato ufficializzato Rolando Mandragora. Il classe 1997 arriva a Firenze a titolo definitivo per un corrispettivo di 8,2 milioni di euro pagabile in tre esercizi. Il giocatore arriva dopo un lungo duello col Torino, ma sarebbe solo l’antipasto del...

