Basket: Lorenzo Brown giocherà con la Spagna agli Europei 2022. Scoppiano polemiche (Di martedì 5 luglio 2022) Da settimane il caso tiene banco in Spagna, e ora ha una soluzione. Lorenzo Brown, trentunenne play con poca fortune nelle numerose peregrinazioni NBA-G League e dal 2019 in Europa, giocherà con la maglia della Nazionale iberica gli Europei del 2022 (Spagna nel girone di Montenegro, Turchia, Georgia, Belgio e Bulgaria a Tbilisi, capitale georgiana). Il tutto pur non avendo mai giocato neanche un secondo su suolo spagnolo con una squadra del Paese, dato che, da quando è nel Vecchio Continente, ha giocato con la Stella Rossa (2019-2020), il Fenerbahce (2020-2021), l’UNICS Kazan (2021-2022) e ora farà parte del Maccabi Tel Aviv. Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: buona la prima per l’Italia di Pozzecco. Dalla certezza ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Da settimane il caso tiene banco in, e ora ha una soluzione., trentunenne play con poca fortune nelle numerose peregrinazioni NBA-G League e dal 2019 in Europa,con la ma della Nazionale iberica glidelnel girone di Montenegro, Turchia, Georgia, Belgio e Bulgaria a Tbilisi, capitale georgiana). Il tutto pur non avendo mai giocato neanche un secondo su suolo spagnolo con una squadra del Paese, dato che, da quando è nel Vecchio Continente, ha giocato con la Stella Rossa (2019-2020), il Fenerbahce (2020-2021), l’UNICS Kazan (2021-) e ora farà parte del Maccabi Tel Aviv., Qualificazioni Mondiali 2023: buona la prima per l’Italia di Pozzecco. Dalla certezza ...

